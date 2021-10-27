Набор реагентов Хлориды-Ольвекс для определения концентрации хлоридов в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 200, 0,2 мл - 1000 Реагент 1 - 180МЛ, Реагент 2 - 20МЛ, Калибратор - 1МЛ 014.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2009/05938 ТУ 9398-021-44276594-2004 24 месяца 1037800054786 21.20.23.110-00000435 310560 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия колориметрический метод с тиоцианатом (родонит), по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Хлориды-Ольвекс для определения концентрации хлоридов в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 200, 0,2 мл - 1000 Реагент 1 - 180МЛ, Реагент 2 - 20МЛ, Калибратор - 1МЛ 014.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2009/05938 ТУ 9398-021-44276594-2004 24 месяца 1037800054786 21.20.23.110-00000435 310560 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия колориметрический метод с тиоцианатом (родонит), по конечной точке- Реагенты диагностические