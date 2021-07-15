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    Главная / Торговый портал / Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие / Выполнение работ по футеровке штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке (плитка кислотоупорная керамическая) толщиной 20ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Выполнение работ по футеровке штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке (плитка кислотоупорная керамическая) толщиной 20ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение работ по футеровке штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке (плитка кислотоупорная керамическая) толщиной 20ММ- Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
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    Выполнение работ по футеровке штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке (плитка кислотоупорная керамическая) толщиной 20ММ

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    Единица измерения:
    КОМПЛ
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    Поставщики
    • ООО "ХИМРЕМОНТ"
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      Спецификация
      Строительство жилых и нежилых зданий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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