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    Главная / Торговый портал / Машины посудомоечные бытовые / Машина посудомоечная бытовая Bosch 25CW01 R полноразмерная, отдельно стоящая 9КОМПЛ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Машина посудомоечная бытовая Bosch 25CW01 R полноразмерная, отдельно стоящая 9КОМПЛ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина посудомоечная бытовая Bosch 25CW01 R полноразмерная, отдельно стоящая 9КОМПЛ- Машины посудомоечные бытовые
    5
    Машина посудомоечная бытовая Bosch 25CW01 R полноразмерная, отдельно стоящая 9КОМПЛ

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    Цена
    от 27680
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23457,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27680
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      орговая марка: Bosch Тип машины: полноразмерная Страна происхождения: Германия Вместимость машины: 9 комплектов Тип управления: электронное Класс мойки: А Класс сушки: А Класс энергопотребления: В Высота (Габарит Y): 845 мм Глубина (Габарит Z): 60 мм Ширина (Габарит X): 45 мм Гарантийный срок: 12 мес Цвет корпуса: белый Тип установки: отдельно стоящий прибор
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27680c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23457,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27680
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      орговая марка: Bosch Тип машины: полноразмерная Страна происхождения: Германия Вместимость машины: 9 комплектов Тип управления: электронное Класс мойки: А Класс сушки: А Класс энергопотребления: В Высота (Габарит Y): 845 мм Глубина (Габарит Z): 60 мм Ширина (Габарит X): 45 мм Гарантийный срок: 12 мес Цвет корпуса: белый Тип установки: отдельно стоящий прибор
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27680c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23457,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27680
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      орговая марка: Bosch Тип машины: полноразмерная Страна происхождения: Германия Вместимость машины: 9 комплектов Тип управления: электронное Класс мойки: А Класс сушки: А Класс энергопотребления: В Высота (Габарит Y): 845 мм Глубина (Габарит Z): 60 мм Ширина (Габарит X): 45 мм Гарантийный срок: 12 мес Цвет корпуса: белый Тип установки: отдельно стоящий прибор
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27680c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23457,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27680
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      орговая марка: Bosch Тип машины: полноразмерная Страна происхождения: Германия Вместимость машины: 9 комплектов Тип управления: электронное Класс мойки: А Класс сушки: А Класс энергопотребления: В Высота (Габарит Y): 845 мм Глубина (Габарит Z): 60 мм Ширина (Габарит X): 45 мм Гарантийный срок: 12 мес Цвет корпуса: белый Тип установки: отдельно стоящий прибор
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27680c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23457,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27680
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      орговая марка: Bosch Тип машины: полноразмерная Страна происхождения: Германия Вместимость машины: 9 комплектов Тип управления: электронное Класс мойки: А Класс сушки: А Класс энергопотребления: В Высота (Габарит Y): 845 мм Глубина (Габарит Z): 60 мм Ширина (Габарит X): 45 мм Гарантийный срок: 12 мес Цвет корпуса: белый Тип установки: отдельно стоящий прибор
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27680c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23457,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27680
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      орговая марка: Bosch Тип машины: полноразмерная Страна происхождения: Германия Вместимость машины: 9 комплектов Тип управления: электронное Класс мойки: А Класс сушки: А Класс энергопотребления: В Высота (Габарит Y): 845 мм Глубина (Габарит Z): 60 мм Ширина (Габарит X): 45 мм Гарантийный срок: 12 мес Цвет корпуса: белый Тип установки: отдельно стоящий прибор
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27680c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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