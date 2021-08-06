Цена без НДС, руб.
23457,62
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
орговая марка: Bosch
Тип машины: полноразмерная
Страна происхождения: Германия
Вместимость машины: 9 комплектов
Тип управления: электронное
Класс мойки: А
Класс сушки: А
Класс энергопотребления: В
Высота (Габарит Y): 845 мм
Глубина (Габарит Z): 60 мм
Ширина (Габарит X): 45 мм
Гарантийный срок: 12 мес
Цвет корпуса: белый
Тип установки: отдельно стоящий прибор