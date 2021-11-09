Набор реагентов ОЖСС-Ольвекс для определения общей железосвязывающей способности в сыворотке крови, для применения in vitro 500 определений 024.002 ТУ 9398-044-44276594-2014 24 месяца 21.20.23.110-00000333 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ОЖСС-Ольвекс для определения общей железосвязывающей способности в сыворотке крови, для применения in vitro 500 определений 024.002 ТУ 9398-044-44276594-2014 24 месяца 21.20.23.110-00000333 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия- Реагенты диагностические