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    Главная / Торговый портал / Холодильники бытовые / Холодильник Indesit TT85 85х60х61.5СМ 119Л 105Л 14Л однокамерный белый с морозильником
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Холодильник Indesit TT85 85х60х61.5СМ 119Л 105Л 14Л однокамерный белый с морозильником

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Холодильник Indesit TT85 85х60х61.5СМ 119Л 105Л 14Л однокамерный белый с морозильником- Холодильники бытовые
    6
    Холодильник Indesit TT85 85х60х61.5СМ 119Л 105Л 14Л однокамерный белый с морозильником

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    Цена
    от 14620
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12183,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14620
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Торговая марка: Indesit Тип холодильника: с морозильником Класс энергопотребления: В Количество камер: 1 Объем общий: 119 литр Объем холодильной камеры: 105 литр Объем морозильной камеры: 14 литр Тип управления: электронное Уровень шума: 40 дб Количество компрессоров: 1 шт. Зона сохранения свежести: Нет Количество отделений в морозильной камере: 1 Расположение морозильной камеры: сверху Тип размораживания холодильной камеры: ручной Тип размораживания морозильной камеры: ручной Полки холодильной камеры: 2 шт. Материал полок: металл Цвет: белый Длина шнура: 1 метр Высота: 850 мм Ширина: 600 мм Глубина: 615 мм Вес изделия: 48 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      14620c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОТДЕЛСТРОЙОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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