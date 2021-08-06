Цена без НДС, руб.
12183,33
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Торговая марка: Indesit
Тип холодильника: с морозильником
Класс энергопотребления: В
Количество камер: 1
Объем общий: 119 литр
Объем холодильной камеры: 105 литр
Объем морозильной камеры: 14 литр
Тип управления: электронное
Уровень шума: 40 дб
Количество компрессоров: 1 шт.
Зона сохранения свежести: Нет
Количество отделений в морозильной камере: 1
Расположение морозильной камеры: сверху
Тип размораживания холодильной камеры: ручной
Тип размораживания морозильной камеры: ручной
Полки холодильной камеры: 2 шт.
Материал полок: металл
Цвет: белый
Длина шнура: 1 метр
Высота: 850 мм
Ширина: 600 мм
Глубина: 615 мм
Вес изделия: 48 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Россия
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край