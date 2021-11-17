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    Главная / Торговый портал / Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки / Аппарат для чистки обуви офисный Eco Line Эко Стандарт Р 46х30х83СМ 90ВТ 1350ОБ/МИН 220В 16КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Аппарат для чистки обуви офисный Eco Line Эко Стандарт Р 46х30х83СМ 90ВТ 1350ОБ/МИН 220В 16КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат для чистки обуви офисный Eco Line Эко Стандарт Р 46х30х83СМ 90ВТ 1350ОБ/МИН 220В 16КГ- Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
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    Аппарат для чистки обуви офисный Eco Line Эко Стандарт Р 46х30х83СМ 90ВТ 1350ОБ/МИН 220В 16КГ

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    Цена
    от 31000
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      39500
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      Цена с НДС, руб.
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      Минимальная партия
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      47400c НДС
    • ООО "УНИКОРН ГРУПП"
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      39416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47300
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
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      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
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      0
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      45547,2c НДС
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      45000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Цена без НДС, руб.
      37448,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44938
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Автомат для чистки обуви ЭКО Стандарт Р Eco Line. Размер (ШхГхВ) 460х300х830 мм.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      44938c НДС
    • ООО "ПСП-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37448,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44938
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Автомат для чистки обуви ЭКО Стандарт Р Eco Line. Размер (ШхГхВ) 460х300х830 мм.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      44938c НДС
    • ООО "РУСТЭК ИНДУСТРИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37448,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44938
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Автомат для чистки обуви ЭКО Стандарт Р Eco Line. Размер (ШхГхВ) 460х300х830 мм.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      44938c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      42000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      42000c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
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      Цена без НДС, руб.
      34333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      41200
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      41200c НДС
    • ООО "Мебель Концепт"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      34474,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40680
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      40680c НДС
    • ООО "ПЛАСТМАСТЕР"
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      33850
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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    • ООО "СИБИРЬТОРГСЕРВИС"
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      0
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      38818c НДС
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      29875
      Ставка НДС, %
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      35850
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
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      Минимальная партия
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      35850c НДС
    • ООО "ЭКОЛАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32860
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      32860
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      32860c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      25833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      31000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      120
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    • ООО "КОМУС"
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      Цена без НДС, руб.
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