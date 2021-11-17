Аппарат для чистки обуви офисный Eco Line Эко Стандарт Р 46х30х83СМ 90ВТ 1350ОБ/МИН 220В 16КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат для чистки обуви офисный Eco Line Эко Стандарт Р 46х30х83СМ 90ВТ 1350ОБ/МИН 220В 16КГ- Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки