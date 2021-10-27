Набор реагентов Общий белок-Ольвекс для определения концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 2500, 0,2 мл - 12500 Реагент 1 - 500МЛ, Калибратор - 2МЛ, Конечный объем реагента - 2500МЛ 006.011 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07689 ТУ 9398-006-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001113 205080 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия колориметрический метод по конечной точке с биуретовым реактивом

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Общий белок-Ольвекс для определения концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 2500, 0,2 мл - 12500 Реагент 1 - 500МЛ, Калибратор - 2МЛ, Конечный объем реагента - 2500МЛ 006.011 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07689 ТУ 9398-006-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001113 205080 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия колориметрический метод по конечной точке с биуретовым реактивом- Реагенты диагностические