Набор реагентов Щелочная фосфатаза-4-Ольвекс для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 500, 0,2 мл - 2500 Реагент 1 - 400МЛ, Реагент 2 -100МЛ 009.014 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07048 ТУ 9398-048-44276594-2009 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001053 204390 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия кинетика, с диэтаноламиновым буфером (DEA), рекомендации DGKC

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Щелочная фосфатаза-4-Ольвекс для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 500, 0,2 мл - 2500 Реагент 1 - 400МЛ, Реагент 2 -100МЛ 009.014 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07048 ТУ 9398-048-44276594-2009 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001053 204390 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия кинетика, с диэтаноламиновым буфером (DEA), рекомендации DGKC- Реагенты диагностические