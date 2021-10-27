Набор реагентов Холестерин-ЛПНП-Ольвекс для определения концентрации липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 100 Реагент 1 - 100МЛ, Калибратор - 5МЛ 013.006 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/11304 ТУ 9398-054-44276594-2010 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000245 146120 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия с осаждением ЛПНП гепарином

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Холестерин-ЛПНП-Ольвекс для определения концентрации липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 100 Реагент 1 - 100МЛ, Калибратор - 5МЛ 013.006 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/11304 ТУ 9398-054-44276594-2010 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000245 146120 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия с осаждением ЛПНП гепарином- Реагенты диагностические