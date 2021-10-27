Набор реагентов Мочевина-Ольвекс для определения концентрации мочевины в сыворотке или плазме крови, моче, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 30МЛ, Реагент 2 - 10МЛ, Реагент 3 - 10МЛ, Калибратор - 2МЛ 008.004 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08566 ТУ 9398-008-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000792 145640 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия UV-кинетика, IFCC

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Мочевина-Ольвекс для определения концентрации мочевины в сыворотке или плазме крови, моче, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 30МЛ, Реагент 2 - 10МЛ, Реагент 3 - 10МЛ, Калибратор - 2МЛ 008.004 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08566 ТУ 9398-008-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000792 145640 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия UV-кинетика, IFCC- Реагенты диагностические