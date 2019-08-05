Фотобарабан Canon C-EXV37 2773B003AA черный для Canon iR 1730i/1740i/1750i 89500 стр. для 1730i/ 100000 стр. для 1740i / 112000 стр. для 1750i

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Canon C-EXV37 2773B003AA черный для Canon iR 1730i/1740i/1750i 89500 стр. для 1730i/ 100000 стр. для 1740i / 112000 стр. для 1750i- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства