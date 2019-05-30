Выполнение высотных работ Услуги по проведению высотных и верхолазных работ, с применением методов промышленного альпинизма ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Теплоизоляция трубная Пояс термозащитный ТЗПс-1420 L,4800Б100ММ В,300ММ H,30Б5ММ 1420ММ ТУ 5769-021-78959293-11 Масса 4.6Б01КГ
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 3463,2₽
Теплоизоляция трубная 34х9ММ 2М вспененный полиэтилен
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 19,1₽
Теплоизоляция трубная Энергофлекс 110х13ММ 2М
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов цена из расчёта сметы
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Теплоизоляция трубная Цилиндр Rockwool 108х60 +650ГРАД ЦЕЛЬС НГ
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 708₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ремня привода дверей
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 9138₽
Услуги Услуга по монтажу горизонтальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 875₽
Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 22х9ММ -40...+95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 Гамарт-Трубпласт ТУ 2244-001-33001434-04
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Техническое обслуживание лифта пассажирского
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Техническое обслуживание лифта малогрузового
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тросика дверей
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 3655,2₽