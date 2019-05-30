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    Главная / Торговый портал / Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки / Выполнение высотных работ методом промышленного альпинизма
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Выполнение высотных работ методом промышленного альпинизма

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение высотных работ методом промышленного альпинизма- Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки
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    Выполнение высотных работ методом промышленного альпинизма

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      Спецификация
      Строительство жилых и нежилых зданий
      Характеристики
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      Спецификация
      Строительство жилых и нежилых зданий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
      Спецификация
      Строительство жилых и нежилых зданий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Все товары
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Строительство жилых и нежилых зданий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Строительство жилых и нежилых зданий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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