Выполнение высотных работ Услуги по проведению высотных и верхолазных работ, с применением методов промышленного альпинизма ООО "АНТИКОР-М" Россия Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Теплоизоляция трубная Пояс термозащитный ТЗПс-1420 L,4800Б100ММ В,300ММ H,30Б5ММ 1420ММ ТУ 5769-021-78959293-11 Масса 4.6Б01КГ Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок от 3463,2 ₽ В корзину

Теплоизоляция трубная 34х9ММ 2М вспененный полиэтилен Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок от 19,1 ₽ В корзину

Теплоизоляция трубная Энергофлекс 110х13ММ 2М Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок Не указана В корзину

Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов цена из расчёта сметы Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Теплоизоляция трубная Цилиндр Rockwool 108х60 +650ГРАД ЦЕЛЬС НГ Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок от 708 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ремня привода дверей Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 9138 ₽ В корзину

Услуги Услуга по монтажу горизонтальных жалюзи Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 875 ₽ В корзину

Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 22х9ММ -40...+95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 Гамарт-Трубпласт ТУ 2244-001-33001434-04 Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок Не указана В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Техническое обслуживание лифта малогрузового Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину