Верстак слесарный ВСД-03 (аналог) 2000х750х850ММ столешница 35ММ 2х-тумбовый
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 31379₽
Леска триммерная Denzel 3ММ 15М круглая 96147
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 84₽
Верстак слесарный ВСД-03 с полками и выдвижными ящиками
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Леска триммерная DDE 644-733 2ММ 120М круглая желтый катушка
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 3620₽
Шина для бензопилы Stihl Rollomatic 18" 3/8" 1.6ММ 66 звеньев
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Нож для густой поросли Stihl 250ММ 41127134100
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Мотокоса Fubag FPT 43 1.3КВТ 43см3 1.1Л 25.5СМ
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 6000₽
Свеча зажигания Bosch WSR 6F
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 256,06₽
Сепаратор триерный СТ-12 для очистки зернового и семенного материала зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, масличных и других культур от длинных и коротких примесей 1820КГ 4200х1200х2600ММ 10Т/Ч ТУ 4735-025-65649237-2013 ООО "Воронежсельмаш" Россия
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Приспособление вспомогательное для ухода за растениями Трубка капельная некомпенсированная iRRi-GO LPD1635N20020 16ММ 100М 2Л/Ч
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 85₽
Лейка садовая 8Л полиэтилен 330х165х510ММ 1008295
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 367,79₽
Леска триммерная бесшумная Husqvarna 2.4ММ 240М бухта 5784363-01
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана