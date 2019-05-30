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    Главная / Торговый портал / Оборудование для садоводства, не включенное в другие группировки / Оборудование для отопления и регулирования микроклимата Система управления микроклиматом АО «ЧЭАЗ» Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Оборудование для отопления и регулирования микроклимата Система управления микроклиматом АО «ЧЭАЗ» Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование для отопления и регулирования микроклимата Система управления микроклиматом АО «ЧЭАЗ» Россия- Оборудование для садоводства, не включенное в другие группировки
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    Оборудование для отопления и регулирования микроклимата Система управления микроклиматом АО «ЧЭАЗ» Россия

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      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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