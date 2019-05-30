Сапоги Артель 123-0010-01 ПВХ оливковый для защиты от воды

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги Артель 123-0010-01 ПВХ оливковый для защиты от воды- Обувь повседневная с верхом из кожи