Светильник Galad Факел LED-80 80ВТ 5000К 7200ЛМ 3000ММ У1 RAL 7011 IP65 на опоре с фундаментным блоком, опора ОГК-3-ф с переходником, окрашена RAL7024

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник Galad Факел LED-80 80ВТ 5000К 7200ЛМ 3000ММ У1 RAL 7011 IP65 на опоре с фундаментным блоком, опора ОГК-3-ф с переходником, окрашена RAL7024- Светильники и осветительные устройства