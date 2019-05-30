Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ ясень каштан масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFA201301900S-CHO
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 5800₽
Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ дуб саванна масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFO201301900S-SAV
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 6000₽
Подоконник ПВХ белый 3000х150ММ
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Доска для покрытия полов массивная 19х134х670ММ лиственница белая масло 8ШТ 22КГ 0.7184М2 LOR191341600S-WTE
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 2750₽
Уголок GRACE Рико внутренний ПВХ дуб тайский 2ШТ
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Дверь межкомнатная Bandy Итальянская легенда дуб/ольха коньяк патина 2100х800ММ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Лопатка шпательная строительная зубчатая Зубр Дельта 250ММ нержавеющая сталь пластик 705004086
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 1620₽
Угол внутренний 8543 85х25ММ дуб шведский полуматовый 2ШТ
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Лопатка шпательная фасадная Stayer 150мм нержавеющая, пластиковая ручка
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ дуб коричневый замок масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFO201301900S-CST
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 6000₽
Коробка дверная Гармония "Соло" шпон венге 80ММ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ ясень олива масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFA201301900S-OLV
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 5800₽