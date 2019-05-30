Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ ясень каштан масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFA201301900S-CHO Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки от 5800 ₽ В корзину

Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ дуб саванна масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFO201301900S-SAV Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки от 6000 ₽ В корзину

Подоконник ПВХ белый 3000х150ММ Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Доска для покрытия полов массивная 19х134х670ММ лиственница белая масло 8ШТ 22КГ 0.7184М2 LOR191341600S-WTE Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки от 2750 ₽ В корзину

Уголок GRACE Рико внутренний ПВХ дуб тайский 2ШТ Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Дверь межкомнатная Bandy Итальянская легенда дуб/ольха коньяк патина 2100х800ММ Двери, их коробки и пороги деревянные Не указана В корзину

Лопатка шпательная строительная зубчатая Зубр Дельта 250ММ нержавеющая сталь пластик 705004086 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки от 1620 ₽ В корзину

Угол внутренний 8543 85х25ММ дуб шведский полуматовый 2ШТ Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Лопатка шпательная фасадная Stayer 150мм нержавеющая, пластиковая ручка Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Доска для покрытия полов массивная 20х130х500-1900ММ дуб коричневый замок масло 8ШТ 22КГ 1.976М2 MRFO201301900S-CST Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки от 6000 ₽ В корзину

Коробка дверная Гармония "Соло" шпон венге 80ММ Двери, их коробки и пороги деревянные Не указана В корзину