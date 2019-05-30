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    Главная / Торговый портал / Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки / Ступень полнотелая 320х22х4000ММ ДПК/ПЭ Каштан Брашинг Экодэк
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ступень полнотелая 320х22х4000ММ ДПК/ПЭ Каштан Брашинг Экодэк

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ступень полнотелая 320х22х4000ММ ДПК/ПЭ Каштан Брашинг Экодэк- Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
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    Ступень полнотелая 320х22х4000ММ ДПК/ПЭ Каштан Брашинг Экодэк

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    Поставщики
    • ООО ТД "ЭКОДЭК"
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      Спецификация
      Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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