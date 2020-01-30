Конструкция алюминиевая Мост пешеходный перегрузочный GKA1207 Комплектация: противоскользящая поверхность, пологий край без ступенек, боковые страховочные крепления для ног, съемные поручни 1М, 4 отверстия для фиксации моста к грунту

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Конструкция алюминиевая Мост пешеходный перегрузочный GKA1207 Комплектация: противоскользящая поверхность, пологий край без ступенек, боковые страховочные крепления для ног, съемные поручни 1М, 4 отверстия для фиксации моста к грунту- Мосты и секции мостов из черных металлов