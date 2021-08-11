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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Маска защитная медицинская лицевая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Маска защитная медицинская лицевая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маска защитная медицинская лицевая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Товары первой необходимости
    40
    Маска защитная медицинская лицевая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая

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    Цена
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    Поставщики
    • СУРКИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      50
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      50c НДС
    • ООО "ДОМИНО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      45,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      45,6c НДС
    • ООО "ПРОВОДОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      44,4c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      42
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      42c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      42
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      42c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      41,8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      41,8c НДС
    • ООО "ОЛИМП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      36c НДС
    • ООО "БЕЙЗЛАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      54583000
      Регионы поставки
      Подробнее
      35c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ "УРАЛОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      54583000
      Регионы поставки
      Свердловская область
      Подробнее
      35c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30,54
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      33,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      33,6c НДС
    • ООО "ФОРТУНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      30
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      400000
      Регионы поставки
      Подробнее
      30c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17,95
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21,54
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21,54c НДС
    • ООО "КС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20c НДС
    • ООО "С-МАРИН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13,55
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16,26
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1500000
      Регионы поставки
      Подробнее
      16,26c НДС
    • ООО "ВИТАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      13,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      13,2c НДС
    • ООО "ПРИОРИТЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,9
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7,08
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7,08c НДС
    • ООО "КОМПАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      7c НДС
    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЭСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      200
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,4c НДС
    • ООО «ХАУС КИПЕР»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,15
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3,78
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,78c НДС
    • ООО ТД "АРТЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,90
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3,49
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,49c НДС
    • ООО ТК "Канц-Мастер"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,72
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3c НДС
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,72
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3c НДС
    • ООО "ТЕКСТИЛЬ ЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,44
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,44c НДС
    • ООО "ЛИГА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,1
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      1,1c НДС
    • ООО "СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
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      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "АЛЬФЕККА"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
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      Регионы поставки
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    • ООО "СПР"
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      Цена без НДС, руб.
      0
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      20.0
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      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
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      0
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    • ООО "РОМИСЛАВ"
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      Характеристики
      Минимальная партия
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