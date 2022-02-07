Характеристики

• Металлические шкафы ООО "Металл-Завод" серии ШРК используются для хранения сменной одежды в офисных, производственных, спортивных помещениях, а также для организации камер хранения в магазинах и супермаркетах. • Шкаф для одежды ШРК-24-600 состоит из двух секций, четырех ячеек. • Комплектуется восемью крючками для одежды, четырьмя перекладинами, четырьмя замками повышенной секретности. • Окрашен порошковой (полимерной) краской. Корпус -RAL 7035 светло-серого цвета, дверцы-RAL 7035. • Шкаф сборный, собирается при помощи металлических клепок и заклепочника, поставляется в разобранном виде, упакованный в гофрокартон. Вес, кг - 30. Высота, мм - 1850. Ширина, мм - 600. Глубина, мм - 500.