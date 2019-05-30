Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Столы офисные металлические / Стол-ванна для мойки керна СВ-1200
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол-ванна для мойки керна СВ-1200

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол-ванна для мойки керна СВ-1200- Столы офисные металлические
    3
    Стол-ванна для мойки керна СВ-1200

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "СПЕЦПРОМТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Шкаф металлический инструментальный Ferrum Титан 08.3004 950х500х1950ММ RAL7016/7700 сталь 116КГ 2-дверный 1 секция 4 полки
    Шкафы металлические прочие
    Не указана
    В корзину
    Скамья для раздевалки деревянная 150х45СМ
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    от 3810
    В корзину
    Шкаф для ключей JieLisi на 120 ключей 8706
    Шкафы металлические прочие
    от 5400
    В корзину
    Шкаф металлический для инструмента ШИМ-12 1000х520х1700ММ синий/серый сталь 0.8ММ 120КГ 2-дверный 2 полки 6 ящиков ГОСТ 16371-2014 ООО "ПКП "ЗАВОД ВТО" Россия
    Шкафы металлические прочие
    Не указана
    В корзину
    Скамья сквер "Элегант 2" сталь/брус, изготовленный из хвойных пород древесины класса "А" Покрыта антисептическими пропитками, тонировкой и яхтным полуматовым лаком в 2 слоя
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    от 8201
    В корзину
    Шкаф металлический бухгалтерский Практик SL-87T 460х340х870ММ трейзер, ключевой замок
    Шкафы металлические прочие
    от 5610
    В корзину
    Шкаф картотечный ШК.12.03 ЛДСП серый 804х512х1380ММ 8 ящиков ООО Медицинская компания АСК
    Шкафы картотечные металлические
    Не указана
    В корзину
    Шкаф лабораторный вытяжной зонд ШЗВ-СТЛ.180.КРГ 1800х800х1905ММ
    Шкафы металлические прочие
    от 100917
    В корзину
    Шкаф металлический для одежды распашной по инд. чертежу № 1-1 2200х450х800ММ синий/серый 1-дверный ООО "ЭЛИТ-МЕБЕЛЬ" Россия
    Шкафы металлические прочие
    Не указана
    В корзину
    Стул офисный Фабрикант Iso металл хром ткань синий 530х570х815ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    от 1314
    В корзину
    Стул офисный для посетителей Samba металл хром экокожа черный 570х650х900ММ 120КГ мягкое сиденье, мягкая спинка
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    от 5700
    В корзину
    Шкаф металлический для газовых баллонов усиленный ШГБП 1500х1050х600ММ металл
    Шкафы металлические прочие
    Не указана
    В корзину
    Позвонить