Шкаф металлический инструментальный Ferrum Титан 08.3004 950х500х1950ММ RAL7016/7700 сталь 116КГ 2-дверный 1 секция 4 полки
Шкафы металлические прочие
Не указана
Скамья для раздевалки деревянная 150х45СМ
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 3810₽
Шкаф для ключей JieLisi на 120 ключей 8706
Шкафы металлические прочие
от 5400₽
Шкаф металлический для инструмента ШИМ-12 1000х520х1700ММ синий/серый сталь 0.8ММ 120КГ 2-дверный 2 полки 6 ящиков ГОСТ 16371-2014 ООО "ПКП "ЗАВОД ВТО" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Скамья сквер "Элегант 2" сталь/брус, изготовленный из хвойных пород древесины класса "А" Покрыта антисептическими пропитками, тонировкой и яхтным полуматовым лаком в 2 слоя
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 8201₽
Шкаф металлический бухгалтерский Практик SL-87T 460х340х870ММ трейзер, ключевой замок
Шкафы металлические прочие
от 5610₽
Шкаф картотечный ШК.12.03 ЛДСП серый 804х512х1380ММ 8 ящиков ООО Медицинская компания АСК
Шкафы картотечные металлические
Не указана
Шкаф лабораторный вытяжной зонд ШЗВ-СТЛ.180.КРГ 1800х800х1905ММ
Шкафы металлические прочие
от 100917₽
Шкаф металлический для одежды распашной по инд. чертежу № 1-1 2200х450х800ММ синий/серый 1-дверный ООО "ЭЛИТ-МЕБЕЛЬ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Стул офисный Фабрикант Iso металл хром ткань синий 530х570х815ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 1314₽
Стул офисный для посетителей Samba металл хром экокожа черный 570х650х900ММ 120КГ мягкое сиденье, мягкая спинка
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 5700₽
Шкаф металлический для газовых баллонов усиленный ШГБП 1500х1050х600ММ металл
Шкафы металлические прочие
Не указана