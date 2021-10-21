Печь микроволновая Horizont 20MW700-1378B 700ВТ 20Л механическое управление 5 эмаль белый

Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Horizont
Объем полезный: 20 литр
Мощность микроволн: 700 вт
Тип управления: механическое
Внутреннее покрытие: эмалированное
Гриль: Нет
Конвекция: Нет
Автоматическая разморозка: Да
Автоприготовление: Да
Автоматический разогрев: Да
Блокировка от детей: Нет
Автоматическое поддержание температуры: Нет
Дисплей: Нет
Внутреннее освещение: Да
Встроенные часы: Нет
Наличие звукового сигнала: Да
Режим размораживания: Да
Открывание дверцы: кнопка
Диаметр поддона: 245 мм
Количество автоматических программ: 5
Цвет корпуса: белый
Размеры (ДхШхВ): 445x335x260 мм
Вес: 10.6 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Беларусь
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край