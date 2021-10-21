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    Главная / Торговый портал / Печи микроволновые / Печь микроволновая Horizont 20MW700-1378B 700ВТ 20Л механическое управление 5 эмаль белый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Печь микроволновая Horizont 20MW700-1378B 700ВТ 20Л механическое управление 5 эмаль белый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Печь микроволновая Horizont 20MW700-1378B 700ВТ 20Л механическое управление 5 эмаль белый- Печи микроволновые
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    Печь микроволновая Horizont 20MW700-1378B 700ВТ 20Л механическое управление 5 эмаль белый

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 4260
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    Единица измерения:
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    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      12000c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4820
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5784
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      5784c НДС
    • ООО "МИЖЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3777,59
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4533,11
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4533,11c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3550
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4260
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Horizont Объем полезный: 20 литр Мощность микроволн: 700 вт Тип управления: механическое Внутреннее покрытие: эмалированное Гриль: Нет Конвекция: Нет Автоматическая разморозка: Да Автоприготовление: Да Автоматический разогрев: Да Блокировка от детей: Нет Автоматическое поддержание температуры: Нет Дисплей: Нет Внутреннее освещение: Да Встроенные часы: Нет Наличие звукового сигнала: Да Режим размораживания: Да Открывание дверцы: кнопка Диаметр поддона: 245 мм Количество автоматических программ: 5 Цвет корпуса: белый Размеры (ДхШхВ): 445x335x260 мм Вес: 10.6 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Беларусь
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      4260c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
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      120
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      120c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      0
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    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "АЛМИНА"
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      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
      Подробнее
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    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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