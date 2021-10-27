Набор реагентов Вектогеп В-HBs-антиген-подтверждающий тест (комплект 2) для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg 100 определений 1ШТ D-0548 РЗН 2016/3676 от 17.03.2017 ТУ 9398-495-23548172-2014 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Вектогеп В-HBs-антиген-подтверждающий тест (комплект 2) для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg 100 определений 1ШТ D-0548 РЗН 2016/3676 от 17.03.2017 ТУ 9398-495-23548172-2014 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические