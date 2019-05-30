Монтаж кондиционера Элинж К9 холодопроизводительность (теплоотдача) 17КВТ, рабочее напряжение 24В, максимальное энергопотребление 28А, воздушный поток вентиляторов конденсора 4180М3/Ч, количество конденсоров - 1ШТ монтируемый на крышу автобуса, количество испарителей - 2ШТ, монтируемые на верхних вещевых полках в передней и задней части автобуса
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 165000₽
Услуги по установке сплит-систем
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Не указана
Установка унитазов с бачком присоединенным
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводной сети цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж кондиционера 07
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Врезка в сети водоснабжения
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Работа по монтажу систем коллективного приема цифрового эфирного телевидения DVB-T2 и спутникового телевидения DVB-S2
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Не указана
Монтаж кондиционеров бытовых и сплит-систем
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 3850₽
Установка отопительно-вентиляционная АО 2-6,3 на базе КСК калорифера 0,55кВт 1500об/мин
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
от 26400₽
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводной сети - ремонт предохранительного клапана PSV-351 (1914-00HC-1-CC-MS-31-RJ-GS-HP)
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100ММ
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 99900₽