Монтаж кондиционера Элинж К9 холодопроизводительность (теплоотдача) 17КВТ, рабочее напряжение 24В, максимальное энергопотребление 28А, воздушный поток вентиляторов конденсора 4180М3/Ч, количество конденсоров - 1ШТ монтируемый на крышу автобуса, количество испарителей - 2ШТ, монтируемые на верхних вещевых полках в передней и задней части автобуса Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 165000 ₽ В корзину

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Установка унитазов с бачком присоединенным Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводной сети цена из расчёта сметы Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж кондиционера 07 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах Не указана В корзину

Врезка в сети водоснабжения Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Работа по монтажу систем коллективного приема цифрового эфирного телевидения DVB-T2 и спутникового телевидения DVB-S2 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Не указана В корзину

Монтаж кондиционеров бытовых и сплит-систем Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 3850 ₽ В корзину

Установка отопительно-вентиляционная АО 2-6,3 на базе КСК калорифера 0,55кВт 1500об/мин Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха от 26400 ₽ В корзину

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Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100ММ Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину