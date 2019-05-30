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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / Работа по монтажу систем коллективного приема цифрового эфирного телевидения DVB-T2 и спутникового телевидения DVB-S2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Работа по монтажу систем коллективного приема цифрового эфирного телевидения DVB-T2 и спутникового телевидения DVB-S2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Работа по монтажу систем коллективного приема цифрового эфирного телевидения DVB-T2 и спутникового телевидения DVB-S2- Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
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    Работа по монтажу систем коллективного приема цифрового эфирного телевидения DVB-T2 и спутникового телевидения DVB-S2

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    Поставщики
    • ООО "СПЕКТР-ТВ"
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      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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