Кресло офисное Урбан ткань/сетка/пластик 60х60, Н=99/103СМ на 5-ти лучевой базе на колесах

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Урбан ткань/сетка/пластик 60х60, Н=99/103СМ на 5-ти лучевой базе на колесах- Мебель для офисов и предприятий торговли