Набор реагентов Сыворотки контрольные уровень 2 патология 5х5МЛ 1ШТ В-8216 2-8 град.СГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/02503 ТУ 9398-106-23548172-2007 1025404347550 199530 2б АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Сыворотки контрольные уровень 2 патология 5х5МЛ 1ШТ В-8216 2-8 град.СГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/02503 ТУ 9398-106-23548172-2007 1025404347550 199530 2б АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические