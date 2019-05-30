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    Главная / Торговый портал / Профили листовые из нелегированной стали / Настил профилированный окрашенный С10-1000-0.5
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Настил профилированный окрашенный С10-1000-0.5

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Настил профилированный окрашенный С10-1000-0.5- Профили листовые из нелегированной стали
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    Настил профилированный окрашенный С10-1000-0.5

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    Поставщики
    • ООО "Виконт-Экспо"
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      Спецификация
      Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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