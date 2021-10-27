Набор реагентов Вектогеп B-HBs-антиген (комплект 4) для иммуноферментного выявления HBsAg. Одностадийная постановка 480 опр. 1ШТ D-0559 0,05/0,01 МЕ/мл РЗН 2015/2887 от 26.04.2017 ТУ 9398-461-23548172-2014 24 месяца 1025404347550 21.20.23.110-00001488 287290 3 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Вектогеп B-HBs-антиген (комплект 4) для иммуноферментного выявления HBsAg. Одностадийная постановка 480 опр. 1ШТ D-0559 0,05/0,01 МЕ/мл РЗН 2015/2887 от 26.04.2017 ТУ 9398-461-23548172-2014 24 месяца 1025404347550 21.20.23.110-00001488 287290 3 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические