Блок барабана AAE00Y0 Konica-Minolta bizhub 3622/4422/3602P/4402P/4702P

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок барабана AAE00Y0 Konica-Minolta bizhub 3622/4422/3602P/4402P/4702P- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства