Устройство покрытий полов из ламината виниловых плиток замковым способом в СПА центре Курортного Комплекса "Надежда"
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
от 91875₽
Устройство покрытий полов из ламината виниловых плиток замковым способом в ресторане "Надежда" Курортного Комплекса "Надежда"
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
от 753200₽
Демонтаж коврового покрытия и подложки,зачистка основания,ремонт ,грунтовка Укладка противопожарной подложки под ковровое покрытие для общих зон,толщина 6 мм. Укладка коврового покрытия. 6ММ
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
от 352820₽
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Устройство оснований полов в два слоя из фанеры
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Устройство покрытий полов из досок ламинированных замковым способом-ламинат TARKETT Holiday 832 (Дуб солнечный)
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Устройство покрытий из керамической плитки
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
от 1004,92₽
Устройство покрытий из керамогранитных плиток 40х40СМ
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
от 2152,66₽
Устройство покрытий из плит керамогранитных
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
от 2154,23₽
Устройство покрытий из готовых ковров насухо на комнату
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Выполнение работ по шлифовке, полировке, кристаллизации поверхностей полов мрамор
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Восстановление покрытия пола, очистка, шлифовка, полировка, кристаллизация мрамор
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
от 850₽