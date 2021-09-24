Аппарат для чистки обуви Санпропускник ST-L-05 86х72х110СМ для автоматической мойки и чистки подошв и голенищ обуви персонала перед входом (выходом) в (из) санитарную зону

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат для чистки обуви Санпропускник ST-L-05 86х72х110СМ для автоматической мойки и чистки подошв и голенищ обуви персонала перед входом (выходом) в (из) санитарную зону- Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки