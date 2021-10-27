Цена без НДС, руб.
1975,42
Спецификация
Производство бытовых электрических приборов
Характеристики
Тепловентилятор напольный с электрическим трубчатым воздухонагревателеммаксимальной мощностью 2кВт с регулировкой мощности с максима льнымвоздухообменом 170м3/ч с механическим управлением с термостатом снапряжением питания 220В 50Гц КЭВ-2С51Е ТУ 3468-022- Ед. изм-я шт.
Регионы поставки
Ульяновская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Томская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Пермский край, Тюменская область, Кировская область, Свердловская область, Оренбургская область, Красноярский край, Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Самарская область, Республика Татарстан (Татарстан)