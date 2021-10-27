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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Тепловентилятор КЭВ-2С51Е 2КВТ электрический трубчатый воздухонагреватель 170М3/Ч напольный 220В 50ГЦ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тепловентилятор КЭВ-2С51Е 2КВТ электрический трубчатый воздухонагреватель 170М3/Ч напольный 220В 50ГЦ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тепловентилятор КЭВ-2С51Е 2КВТ электрический трубчатый воздухонагреватель 170М3/Ч напольный 220В 50ГЦ- Приборы отопительные электрические
    17
    Тепловентилятор КЭВ-2С51Е 2КВТ электрический трубчатый воздухонагреватель 170М3/Ч напольный 220В 50ГЦ

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    Цена
    от 1000
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    Поставщики
    • ООО "ТОРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5600
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      5600c НДС
    • ООО "ТСК АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4237,28
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5000c НДС
    • ООО "СТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4320
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4320c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2640
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3168
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3168c НДС
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2661,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3140
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3140c НДС
    • ООО "СТАЛЬ-КОНТУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3000c НДС
    • ООО "СТПК"
      Все товары
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      2529,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2985,13
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      2985,13c НДС
    • ООО "АКИРУ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2391
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2869,2
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2869,2c НДС
    • ООО "СТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2305,93
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2721
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2721c НДС
    • ООО "СТАНДАРТ-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2400
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2400c НДС
    • ООО 'ПромСтройКонсалтинг'
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1975,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2331
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Тепловентилятор напольный с электрическим трубчатым воздухонагревателеммаксимальной мощностью 2кВт с регулировкой мощности с максима льнымвоздухообменом 170м3/ч с механическим управлением с термостатом снапряжением питания 220В 50Гц КЭВ-2С51Е ТУ 3468-022- Ед. изм-я шт.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ульяновская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Томская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Пермский край, Тюменская область, Кировская область, Свердловская область, Оренбургская область, Красноярский край, Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Самарская область, Республика Татарстан (Татарстан)
      Подробнее
      2331c НДС
    • ООО "АКИРУ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1975,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2331
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Тепловентилятор напольный с электрическим трубчатым воздухонагревателеммаксимальной мощностью 2кВт с регулировкой мощности с максима льнымвоздухообменом 170м3/ч с механическим управлением с термостатом снапряжением питания 220В 50Гц КЭВ-2С51Е ТУ 3468-022- Ед. изм-я шт.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2331c НДС
    • ООО "БЛАГОДАТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      847,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1000c НДС
    • ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ АВТОМАТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТОРГПРОФИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      4
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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