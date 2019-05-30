Станок специальный токарной группы рядовой намотки СРН-05М3 для открытой рядовой намотки катушек на круглые или прямоугольные каркасы обмоточным проводом. БГ41.066.000ТУ АО ВЭМЗ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок специальный токарной группы рядовой намотки СРН-05М3 для открытой рядовой намотки катушек на круглые или прямоугольные каркасы обмоточным проводом. БГ41.066.000ТУ АО ВЭМЗ Россия- Станки для прочих видов обработки металлов резанием