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    Главная / Торговый портал / Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных / Стол интерактивный Интерактивное мультимедийное устройство марки "СТМ" Интерактивный логопедический стол STM-T-2410 ООО "СТМ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол интерактивный Интерактивное мультимедийное устройство марки "СТМ" Интерактивный логопедический стол STM-T-2410 ООО "СТМ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол интерактивный Интерактивное мультимедийное устройство марки "СТМ" Интерактивный логопедический стол STM-T-2410 ООО "СТМ" Россия- Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных
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    Стол интерактивный Интерактивное мультимедийное устройство марки "СТМ" Интерактивный логопедический стол STM-T-2410 ООО "СТМ" Россия

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    Поставщики
    • ООО "СТМ"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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