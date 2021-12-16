Монитор компьютерный Samsung S24F356FHI 23.5ДЮЙМ 1920х1080 PLS 4ms HDMI, VGA (D-Sub) 1000:1 178°/178° 250КД/М2 черный глянцевый 547х423х218ММ LS24F356FHIXCI
Мониторы, подключаемые к компьютеру
от 9700₽
Запасная часть для оргтехники Лента цветная 5-панельная Evolis YMCKO для принтера пластиковых карт Evolis Pebble 4 200 карт R3011
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
от 4120₽
Запасная часть для оргтехники Пластина крепежная Canon FL2-8652-010000
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
Не указана
Сервисный комплект Kyocera MK-3300
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
от 24228₽
Автоподатчик Kyocera 302F906230
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
Не указана
Запасная часть для оргтехники . Фьюзер для Xerox 008R12989 DC250 220v
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
от 46662,91₽
Печь в сборе HP для HP LJ CM6030/CM6040 CB458A
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
Не указана
Автоматизированное рабочее место (АРМ) Абонентский комплект "АРМ "Веста В-А01" для автоматизированного обмена документальной и речевой информацией по телефонным линиям связи общего пользования (ОПК) РДПИ.466452.014 ТУ АО "НПП "Рубин"
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных
Не указана
Ноутбук Lenovo V510-14 14ДЮЙМ 1920х1080 Intel Core i5-7200U 2.1ГГц 8 DDR4 Intel HD Graphics 620 1000ГБ HDD Wi-Fi, Bluetooth Microsoft Windows 10 Professional 1.65КГ черный 80WR0156RK
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата
от 50787₽
Фотобарабан CLT - R607Y/SEE желтый
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
Не указана
Запасная часть для оргтехники Лента переноса изображения bizhub С224е A161R73311
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
от 14640₽
Печь в сборе HP CB458A CLJ CP6015/CM6030/CM6040/CM6049 (CB458A/RM1-3244/Q3931-69002/Q3931-67915/Q3931-67927/Q3931-67941)
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
от 12492₽