Кассета для бумаги PF-470 M4125idn/M4132idn/M8124cidn/M8130cidn

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кассета для бумаги PF-470 M4125idn/M4132idn/M8124cidn/M8130cidn- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства