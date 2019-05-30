Анализатор ситовой А 20 на базе вибропривода ВП 30Т 220В сита 6ШТ D200ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Анализатор ситовой А 20 на базе вибропривода ВП 30Т 220В сита 6ШТ D200ММ- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ