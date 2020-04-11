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    Главная / Торговый портал / Мосты и секции мостов из черных металлов / Металлорукав Е54008194 32ММ Ру6.5 0.37М 12Х18Н10Т М42х1.5
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Металлорукав Е54008194 32ММ Ру6.5 0.37М 12Х18Н10Т М42х1.5

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Металлорукав Е54008194 32ММ Ру6.5 0.37М 12Х18Н10Т М42х1.5- Мосты и секции мостов из черных металлов
    15
    Металлорукав Е54008194 32ММ Ру6.5 0.37М 12Х18Н10Т М42х1.5

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    Цена
    от 28800
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    Поставщики
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28800
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28800c НДС
    • ООО "СКАТ-ЗАПЧАСТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • АО "ВЗМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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