Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Мосты и секции мостов из черных металлов / Металлорукав Н8ДО.449.033-2-20-45-0,7 20ММ Ру45 0.70М МР015.1Г76
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Металлорукав Н8ДО.449.033-2-20-45-0,7 20ММ Ру45 0.70М МР015.1Г76

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Металлорукав Н8ДО.449.033-2-20-45-0,7 20ММ Ру45 0.70М МР015.1Г76- Мосты и секции мостов из черных металлов
    2
    Металлорукав Н8ДО.449.033-2-20-45-0,7 20ММ Ру45 0.70М МР015.1Г76

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • АО "ВЗМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Металлорукав МР015.1Г78 32х45х1000 (Н8ДО.449.032-232-45-1.0) ТУ 3100-001-93545637-2006
    Мосты и секции мостов из черных металлов
    Не указана
    В корзину
    Металлорукав 12Х18Н10Т МР015.1Ф01 100х8х8000 концевая: фланец Гост 12820. Ру10, с обеих концов)
    Мосты и секции мостов из черных металлов
    от 60586,03
    В корзину
    Металлорукав 12Х18Н10Т МР015.1Б32/Ф01 100х8х8000 концевая: комплект БРС БМ32(тип D+БА32типА /фланец Гост 12820 Ру10)
    Мосты и секции мостов из черных металлов
    от 68019,02
    В корзину
    Металлорукав Н8ДО.449.033-2-20-45-1,0 20ММ Ру45 1.0М МР015.1Г76
    Мосты и секции мостов из черных металлов
    Не указана
    В корзину
    Конструкция алюминиевая Мост пешеходный перегрузочный GKA1207 Комплектация: противоскользящая поверхность, пологий край без ступенек, боковые страховочные крепления для ног, съемные поручни 1М, 4 отверстия для фиксации моста к грунту
    Мосты и секции мостов из черных металлов
    Не указана
    В корзину
    Металлорукав 4655А-2-50-40-0,6 50ММ Ру40 0.60М МР015.1А02
    Мосты и секции мостов из черных металлов
    от 1590
    В корзину
    Металлорукав Е54008190-01
    Мосты и секции мостов из черных металлов
    Не указана
    В корзину
    Металлорукав под приварку РНВД331.12.00.ПК 20ММ 0.25М
    Мосты и секции мостов из черных металлов
    Не указана
    В корзину
    Металлорукав под приварку РНВД331.12.00.ПК 32ММ 0.26М
    Мосты и секции мостов из черных металлов
    Не указана
    В корзину
    Конструкция алюминиевая мачта Н701 5000ММ для выставочной конструкции, с устройствами для подъема флага, секции 1.5М
    Мосты и секции мостов из черных металлов
    от 16189,8
    В корзину
    Металлорукав высокого давления ВЗМ ВЗМ МР015.1Ф12.1К 40ММ 40БАР 5М ТУ 3100-001-93545637-2006
    Мосты и секции мостов из черных металлов
    Не указана
    В корзину
    Металлорукав РФ011ОП1.ФБ2-Ш1.65.10.0 65ММ PN25 10М 08Х18Н10Т окончание 1 - фланец свободный 65-25-03-1-В-12Х18Н10Т, ГОСТ 33259-2015, окончание 2 - штуцер с наружной резьбой G 3'', 08Х18Н10Т в комплекте с ответным БРС Камлок 3'' тип D, AISI 304 ООО "РОСФЛЕКС"
    Мосты и секции мостов из черных металлов
    от 76126,42
    В корзину
    Позвонить