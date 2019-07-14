Припой на основе олова с другими металлами ЦОП 1000Г Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые от 4130,54 ₽ В корзину

Припой на основе олова с другими металлами Сплав Вуда Чушка 420х210ММ ТУ 6-09-4064-87 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами П250А (ПОЦ 80/20) Пруток 1,6-3,0ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОСК 50-18 Пруток 1,6-3ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОИн 52 Пруток 7,0-10ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОИн 52 Чушка 420х210ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76 Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые от 9480000 ₽ В корзину

Припой на основе олова с другими металлами П250А (ПОЦ 80/20) Проволока 0,5-1,5ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами П300А (Припой А) Пруток 4,0-6,0ММ ТУ 48.0220.62.94 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова ВПр35 ФГУП ВИАМ ТУ 1-595-ВФ-295-98 Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Лист свинцовый С-1 1ММ 500х1000ММ ГОСТ 9559-89 Плиты и листы свинцовые от 346 ₽ В корзину