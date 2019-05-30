Комплектующие ВОУ Комплект эксплуатационный для установки ВОУ, МГФ, ВГМ с электроприводом для спуска-подъема мобильной рамы с комплектующими

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплектующие ВОУ Комплект эксплуатационный для установки ВОУ, МГФ, ВГМ с электроприводом для спуска-подъема мобильной рамы с комплектующими- Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов