Диск АДКГ 12.01.00.201/10.01.49.002/12.01.56.001 сплав АК7ч 330х45ММ Т2 ГОСТ 1583-93
Катанка из алюминия или алюминиевых сплавов
от 39150₽
Уголок бытовой 40х40х15ММ 1.5ММ сталь оцинкованная серый/серебристый Петротех
Профили прямоугольные уголкового сечения из алюминия или алюминиевых сплавов
от 230,1₽
Диск АДКГ 10.01.55.001 сплав АК7ч 330х60ММ Т2 ГОСТ 1583-93
Катанка из алюминия или алюминиевых сплавов
от 48937,5₽
Профиль вертикальный (основной) 650х215х200ММ² 3М оцинкованная сталь 1.2ММ ООО "ТД Металлпромикс"
Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
Не указана
Профиль угловой вспомогательный U-KON 50ММ 50ММ 6000ММ алюминий 2ММ
Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
Не указана
Профиль Тавр 10ММ² 2М алюминий
Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
Не указана
Профиль U-KON А-43.1 для фиксации фасадных кассет алюминиевый сплав
Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
Не указана
Круг Д16Т 30ММ 3М ГОСТ 21488-97
Катанка из алюминия или алюминиевых сплавов
от 496,66₽
Профиль Усиленный межэтажный U-KON А-30.3 М алюминиевый сплав
Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
Не указана
Профиль U-KON A-42.1 для горизонтального усиления и монтажа фасадных кассет Г–образный алюминиевый сплав
Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
Не указана
Профиль для систем антискольжения и грязезащиты алюминиевый сплав АД31 15х60х2500ММ
Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
от 259,2₽
Уголок равнополочный 10ММ 2М
Профили прямоугольные уголкового сечения из алюминия или алюминиевых сплавов
Не указана