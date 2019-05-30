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    Главная / Торговый портал / Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов / Профиль вертикальный (основной) 65х21.5х20ММММ² 3М алюминий 2ММ ООО "ТД Металлпромикс"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Профиль вертикальный (основной) 65х21.5х20ММММ² 3М алюминий 2ММ ООО "ТД Металлпромикс"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профиль вертикальный (основной) 65х21.5х20ММММ² 3М алюминий 2ММ ООО "ТД Металлпромикс"- Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
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    Профиль вертикальный (основной) 65х21.5х20ММММ² 3М алюминий 2ММ ООО "ТД Металлпромикс"

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    Поставщики
    • ООО "Авангард"
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      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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