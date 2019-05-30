Комплектующие ВОУ Комплект монтажный для установки ВОУ, МГФ, ВГМ Комплектация: Лебедка 1шт, Козлы без покрытия,Трос натяжной стальной 1шт, Трос силовой стальной 1шт,Стропа текстильная кольцевая 1шт, Скоба такелажная 1 шт, Ригель с рымболтом под скобу такелажную , Протяжка для кабеля-1 шт

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