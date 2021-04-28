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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M28a RU
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M28a RU

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M28a RU- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M28a RU

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    Цена
    от 14268
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    • ООО "ТАИС-Электра"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12833
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15399,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      15399,6c НДС
    • ООО "УМНЫЙ СКЛАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12735,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15283
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      технология печати — лазерный, формат печати — A4, кол-во цветов — 1, скорость ЧБ-печати (А4) до 18стр/мин, оптическое разрешение сканера 600×600 dpi, USB
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      15283c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14400c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11890
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14268
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      14268c НДС
    • ООО "ВИЗАВИ"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ХОЛМИКС-ТРЕЙДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "КВЕРТИ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "Р-ТЕХНО"
      Все товары
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "БРИГО"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
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      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
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      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
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      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      0
      Регионы поставки
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    • ООО "СКО"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
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      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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