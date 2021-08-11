Ботинки защитные зимние ЭЗ-4Мн для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий 38-46 кожа/ПУ/нитрил
Обувь различная специальная
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Сапоги защитные мужские ТИС 165-05 МПС для защиты от воды, нефтяных масел и механических воздействий ПВХ с подкладкой из хлопчатобумажного трикотажного полотна, стельки антипрокольные с защитными металлическими подносками
Обувь различная специальная
от 1197,6₽
Сапоги защитные из поливинилхлоридного пластика с подкладкой из х/б трикотажного полотна оливковые для защиты от воды и слабых растворов неорганических кислот и щелочей
Обувь различная специальная
от 632,48₽
Сапоги защитные летние Энергоконтракт Santiago III для защиты от механических воздействий, ударов, проколов, порезов, в том числе ручной цепной пилой черный/оранжевый каучук Мпун200
Обувь различная специальная
от 14790₽
Сапоги защитные с композитным подноском Артель Призма для защиты от механических воздействий, воды, сырой нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей синие ПВХ/трикотаж подошва литьевая ПУ металлический подносок (Мун 200) 380ММ 178-61 ТР ТС 019/2011
Обувь различная специальная
от 1256,85₽
Сапоги защитные TALAN Lider для защиты от механических воздействий, воды, нефтепродуктов, пониженных температур 43 натуральная кожа/композиционная кожа/искусственный мех ПУ/ТПУ термопласт 5Дж ВС6075у-2 ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95
Обувь различная специальная
от 1934,1₽
Ботинки защитные мужские "Неогард" кожа натуральная и материал RETOR (Ретор)
Обувь различная специальная
от 2316,47₽
Ботинки защитные мужские для защиты от нефти, нефтепродуктов и общих производственных загрязнений кожанные
Обувь различная специальная
от 2301₽
Сапоги защитные ЭЗ-21н зимние для защиты от повышенных температур, нефти и нефтепродуктов кожа/натуральный мех подошва нитрил голенище 270ММ
Обувь различная специальная
от 700₽
Сапоги защитные СМУ-008Т утепленные мужские/женские для защиты от нефти, нефтепродуктов и пониженых температур для эксплуатации в III, IV и особом климатических поясах кожа натуральная жесткий подносок
Обувь различная специальная
от 5445,22₽
Ботинки защитные мужские Ресурс 01К-53 для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий кожаные, подошва ПУ/ТПУ
Обувь различная специальная
от 2699,84₽
Сапоги защитные утепленные зима Тофф Ангара-И для I и II климатических поясов 44 черные натуральная кожа/искусственный мех подошва ПУ термопласт 5Дж 310ММ
Обувь различная специальная
от 3229₽