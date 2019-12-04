Характеристики

Габарит: 450х450х450 мм. Материал: мебельня ткань, устойчивая к истиранию, цвет по согласованию. Каркас из высококачественного плитного материала, облицованного пленками на основе термоактивных полимеров (класс эмиссии Е1) ГОСТ 32289 -2013, толщиной 16 мм, оклеен поролоном толщиной не менее 20 мм, простёганный с мебельными утяжками. Документы, подтверждающие соответствие стандартам качества передаются при поставке Товара. Доставка, сборка Товара осуществляется за счет Поставщика.