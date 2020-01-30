Комплект одноразовой одежды стерильный Здравмедтех защитной врача-инфекциониста -халат хирургический; -костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки), комбинезон; -маска хирургическая (на завязках, на резинках); -маска с защитным экраном; -шапочка (колпак, берет, шлем); -бахилы хирургические (высокие, низкие); -нарукавники; -фартук; -полотенце; -салфетка хирургическая; -перчатки хирургические;-перчатки смотровые; -сапоги; -респиратор; -очки; -экран защитный; №1 ТУ 9398-006-38957094-2004 ООО "Здравмедтех-Н" Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Комплект одноразовой одежды противочумный халат, брюки, куртка, шапочка-шлем, бахилы высокие, нарукавники, фартук, маска, полотенце, очки защитные, перчатки хирургические -2ПАРЫ Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Комплект одноразовой одежды стерильный рубашка д/рожениц из нетканого материала ОП пл.42 р.52-54 дл.110см №1 Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Комплект одноразового белья для кесарева сечения стерильный простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм;-простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм;-салфетка впитывающая многослойная (400-900)х(600-1800) мм;-подстилка (400-600)-(600-900) мм;-пеленка (400-1000)х(400-1000) мм;-нарукавники;-полотенце (200-700)х(200-1000) мм;- простыня большая операционная с липким краем(1400-3000)х(1400-4000) мм;- простыня большая операционная с отверстием, операционной пленкой, карманом, липким краем, отводом(1400-3000)х(1400-4000) мм;-держатель шнура (20-300)х(300-2000) мм;-операционная лента (25-100)х(50-2000) мм;-карман-приемник хирургический (150-600)х(300-600) мм;-чехол (20-400)х(50-3000) мм;-простыня малая операционная с липким краем (500-1400)х(500-1800) мм;-повязка (50-500)х(50-500) мм;-маска хирургическая одноразовая;-халат хирургический одноразовый;-фартук хирургический;-бахилы;-шапочка;-чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм; ТУ 9398-005-38957094-02 ООО Здравмедтех-Н Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Комплект одноразового белья послеоперационного стерильный простыня большая операционная; наволочка; пододеяльник; полотенце; наматрацник; трусики 1ШТ ТУ 9398-003-38957094-2005 ООО Здравмедтех-Н Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Комплект одноразового белья универсальный большой Здравмедтех акушерского родового стерильный простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм;-простыня малая операционная (500-1400)х(500-1800) мм;-простыня с карманом (700-1500)х(1000-2500) мм;-салфетка впитывающая многослойная (400-900)х(600-1800) мм;-салфетка хирургическая (100-650)х(100-700) мм;-полотенце (200-700)х(200-1000) мм;-подстилка (400-600)-(600-900) мм;-пеленка (400-1000)х(400-1000) мм;-сумка (мешок) для сбора (80-1000)х(80-1000) мм;-рубашка для роженицы;-тапочки;-прокладка впитывающая (70-150)х(210-400) мм;-чехол-конверт для новорожденного (400-500)х(600-900) мм;-педиатрическое покрывало (500-1000)х(400-700) мм;-педиатрическое одеяло (500-1100)х(400-700) мм;-чепчик;-рубашка для новорожденного;-комбинезон для новорожденного;-тапочки;-нарукавники;-пинетки;-накидка прямоугольная (700-1100)х(800-1600) мм;-накидка круглая (1000х1800) мм;-маска медицинская одноразовая;-халат хирургический одноразовый;-фартук хирургический;-шапочка;-бахилы хирургические;-трусики;-чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм;-повязка (50-500)х(70-500) мм;-наволочка (300-800)х(300-800) мм;-пододеяльник (1000-1400)х(1400-2400) мм;-наматрацник (600-1400)х(1100-2400) мм.Принадлежности:-браслеты для новорожденных;-бирка (медальон) для новорожденных;-перчатки хирургические;-ножницы упоконечные пластиковые;-зажим пуповины пластиковый. ТУ 9398-005-38957094-02 ООО Здравмедтех-Н Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Комплект одноразового белья универсальный большой Здравмедтех для гинекологических операций стерильный простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм;-простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм;-подстилка (400-600)-(600-900) мм;-салфетка впитывающая многослойная (400-900)х(600-1800) мм;-пеленка (400-1000)х(400-1000) мм;- простыня большая операционная с отверстием, операционной пленкой, встроенной полусферой, липким краем (1400-3000)х(1400-4000) мм;- простыня малая операционная с липким краем (400-1800)х(400х3000) мм;-салфетка хирургическая (100-650)х(100-700) мм;-операционная лента (25-100)х(50-2000) мм;-держатель шнура (20-300)х(30-2000) мм;-чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм;-повязка (50-500)х(100-500) мм;- простыня большая операционная с отверстием, липким краем, операционной пленкой, напальчником, встроенными бахилами, фиксаторы (1400-3000)х(1400-4000) мм;-прокладка (70-150)х(210-400) мм;-шапочка;-трусики;-тапочки;-полотенце (200-700)х(200-1000) мм;-маска хирургическая одноразовая;-халат хирургический одноразовый;-бахилы;-фартук хирургический;-нарукавники;-рубашка для роженицы.Принадлежности:-перчатки хирургические;-зеркало по Куско. ТУ 9398-004-38957094-02 ООО Здравмедтех-Н Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Комплект одноразовой одежды для защиты медицинского персонала при выполнении противоэпидемиологических мероприятий и дезинфекционных работ брюки-1ШТ; куртка-1ШТ; шапочка-шлем-1ШТ; бахилы хирургические высокие-1ПАРА; халат хирургический-1ШТ; очки, закрытые с непрямой вентиляцией-1ШТ.; маска (респиратор) медицинский одноразовый-1ШТ; перчатки медицинские (нестерильные, нитриловые)-2пары; инструкция по применению-вкладыш-1ШТ нетканый трехслойный материал СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд) ТУ 32.50.50-004-00302178-2020 АО Корпорация Росхимзащита Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Комплект одноразового белья операционного для полостных вмешательств стерильный - простыня большая операционная с отверстием, операционной пленкой, карманами, липким краем (1400-3000)х(1400-4000) мм, - простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм, - чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм, - салфетка хирургическая (100-650)х(100-650)мм, - операционная лента (25-100)х(50-600) мм, - держатель шнура (20-300)х(30-600) мм, - чехол (20-250)х(50-3000) мм, - простыня малая операционная с липким краем (400-1800)х(400-3000) мм, - простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм, - повязка (50-500)х(100-500) мм 1ШТ ТУ 9398-003-38957094-2005 ООО Здравмедтех-Н Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Комплект одноразового белья операционного Foliodrape Protect для артроскопии 1х Покрытие для стола, 1х чехол для стола Мэйо, 1х Чулок, 1х Покрытие, 1х Покрытие для артроскопии с мешком для сбора жидкостей, 1х Отводящая трубка, 2х Клеящаяся лента, 4х Целлюлозные салфетки 4ШТ 9387032 Хартманн-Рико А.С. Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Комплект одноразового белья операционного Foliodrape Protect для артроскопии простыня + чехол для видеокабелей 7ШТ 9387291 Paul Hartmann AG Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину