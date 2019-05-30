Полуботинки «Атлетик-Лайт» нубук + материал RETOR мужские черный ТР ТС 019/2011 ТО 8800-17385659-010-2012 к ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 двухслойная ПУ/ТПУ композитный материал (Мун 200)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полуботинки «Атлетик-Лайт» нубук + материал RETOR мужские черный ТР ТС 019/2011 ТО 8800-17385659-010-2012 к ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 двухслойная ПУ/ТПУ композитный материал (Мун 200)- Обувь повседневная с верхом из кожи