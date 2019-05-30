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    Главная / Торговый портал / Фильтр-прессы жидкостные / Фильтр - пресс ФЛР - 1 800х373х154ММ 4.5КГ для определения водоотдачи буровых растворов под давлением 0.7МПА
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр - пресс ФЛР - 1 800х373х154ММ 4.5КГ для определения водоотдачи буровых растворов под давлением 0.7МПА

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр - пресс ФЛР - 1 800х373х154ММ 4.5КГ для определения водоотдачи буровых растворов под давлением 0.7МПА- Фильтр-прессы жидкостные
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    Фильтр - пресс ФЛР - 1 800х373х154ММ 4.5КГ для определения водоотдачи буровых растворов под давлением 0.7МПА

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    Поставщики
    • ООО НПЦ "КОМПЛЕКС ОЙЛ"
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      Спецификация
      Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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