Отстойник ОМ-2 для определения содержания песка в глинистых растворах, при бурении нефтяных/ газовых скважин 61х90х410ММ 0.35КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отстойник ОМ-2 для определения содержания песка в глинистых растворах, при бурении нефтяных/ газовых скважин 61х90х410ММ 0.35КГ- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ