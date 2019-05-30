Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ больших размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
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Наматрацник Застежка на молнию. Ткань - водонепроницаемая. п\п 210г\м2. Состав - основа полиуретан - 100%, верх махра: хлопок - 80%, пэ - 20% 210СМ ФКУ ИК-12 УФСИН РОССИИ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Россия
Изделия из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая для мусора 14ЛИТР(ДМ³) черный ЗИП Альтернатива
Изделия корзиночные и плетеные
от 138,84₽
Корзина пластиковая плетеная 10Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая Lime для мусора 43Л белый
Изделия корзиночные и плетеные
от 3234,95₽
Корзина пластиковая с крышкой Tork для мусора 5Л 338х190х160ММ пластик белый 564000
Изделия корзиночные и плетеные
от 580₽
Корзина пластиковая Luxstahl KT3053 210х145х60ММ белый кт249
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для мусора 260х260х265ММ Полимербыт 919
Изделия корзиночные и плетеные
от 79,25₽
Корзина пластиковая плетеная Eksi JQ-6001B овальная 250х160х65ММ полипропилен бежевый
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая плетеная для пикника по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая Tork прямоугольная для мусора 50Л;ДМ3 389х629ММ пластик белый
Изделия корзиночные и плетеные
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Прокладка 8-1930-094
Изделия из агломерированной пробки, не включенные в другие группировки
Не указана