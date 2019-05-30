Наматрацник натяжной борт бязь 90х200СМ водонепроницаемый

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Наматрацник натяжной борт бязь 90х200СМ водонепроницаемый- Изделия из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные