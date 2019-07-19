Запасная часть для оргтехники Очиститель (LUBRICATOR BEARING SURFACE, ASSY) для OCE ColorWave 650 1060130279

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Очиститель (LUBRICATOR BEARING SURFACE, ASSY) для OCE ColorWave 650 1060130279- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства